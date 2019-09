Milliardfirma med danske rødder har fået ny topchef

WS Audiology, der tidligere i år blev til via en fusion, har erstattet sin topchef med en intern direktør.

Efter et halvt år som øverste direktør i fusionsvirksomheden WS Audiology har danskeren Jørgen Jensen valgt at trække sig fra sin post.

Det sker, fordi han vil forfølge en bestyrelseskarriere.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra WS Audiology, der blev til i marts som resultat af en fusion mellem danske Widex og Singapore-baserede Sivantos.

WS Audiology er en af verdens tre førende høreapparatvirksomheder. Selskabet har mere end 10.000 ansatte og en årlig omsætning på omkring 15 milliarder kroner.

Jørgen Jensen erstattes af Eric Bernard, der indtil nu har været topchef for koncernens grossistforretning.

- Jeg er stolt over de fremskridt, vi har opnået, og selv om det har været en vanskelig beslutning for mig at træde tilbage som CEO (administrerende direktør, red.), føler jeg mig meget tryg ved at overlade tøjlerne til Eric Bernard og mine kolleger i ledelsen, siger Jørgen Jensen i pressemeddelelsen.

I bestyrelsen hos WS Audiology ærgrer man sig over at skulle sige farvel til Jørgen Jensen, som foruden det seneste halve år i WS Audiology nåede at være øverste direktør i Widex i mere end fem år.

Til Ritzau Finans fortæller Jan Tøpholm, næstformand hos WS Audiology, at Jørgen Jensen har leveret et stort stykke arbejde i først Widex og dernæst WS Audiology - også da planerne om en fusion med Sivantos kom på bordet.

- Siden har han været den vigtigste person i at få startet integrationen, få sat en retning og lavet en strategi. Han har ikke været meget hjemme i den periode, så jeg kan godt forstå ham, og jeg respekterer beslutningen.

- Jeg er selvfølgelig meget ked af det, for jeg har haft et super samarbejde med Jørgen og haft et meget personligt forhold til ham i de seks år. Så det er bestemt med tårer i øjnene, at jeg ser ham gå, men jeg kan på den anden side godt sætte mig ind i hans situation, siger Jan Tøpholm til Ritzau Finans.

WS Audiology har også skiftet ud på finansdirektørposten.

Henrik Skak Bender, der kommer fra en intern stilling, overtager finanstøjlerne fra Wolfgang Ollig, der vil søge andre udfordringer.

