Milliardtunge advokatregninger tynger Goldman Sachs-regnskab

2019 blev ikke et jubelår for Goldman Sachs på samme måde som 2018, hvor overskuddet slog rekord.

Finanshuset Goldman Sachs har lagt en ordentlig pose penge til side, og det gør ondt værre for et 2019-regnskab, der i forvejen var præget af skrumpende omsætning og overskud.

Investeringsbanken har lagt ifølge nyhedsbureauet AFP lagt næsten 7,5 milliarder kroner til side til forskellige juridiske udgifter. Det sker i forbindelse med bankens regnskab for sidste kvartal i 2019.

Kvartalet lukker et år, hvor omsætningen i Goldman Sachs er gået fra 36,62 milliarder dollar til 36,55 milliarder dollar. Forskellen svarer til lidt under 50 millioner kroner.

Men fordi finanshusets mange forskellige forretningsområder er blevet dyrere i omkostninger, er faldet på bundlinjen endnu større.

Her er nettoindtjeningen faldet, fra det der svarer til 70 milliarder kroner sidste år, til nær 57,5 milliarder kroner. Det skal ses i sammenhæng med, at 2018 gav et rekordstort overskud.

Goldman Sachs tjener penge på en stor vifte af produkter. Det gælder blandt andet ud- og indlån, kapitalforvaltning, børsnoteringer samt køb og salg af virksomheder.

I Danmark er Goldman Sachs måske bedst kendt for sin rolle i statens salg af aktier i det daværende Dong Energy, der i dag hedder Ørsted.

I 2013 købte Goldman Sachs sig ind for otte milliarder kroner for 18 procent af selskabet. Fire år senere havde investeringsbanken solgt de sidste af sine aktier.

Sammenlagt solgte Goldman Sachs aktier i Dong Energy for 20,4 milliarder kroner. Det svarer til et afkast på 155 procent på fire år.

/ritzau/