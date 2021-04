Millioner af lyntest er med til at nidoble Falcks overskud

Falck har i første kvartal foretaget over to millioner lyntest på statens regning. Det trækker overskud op.

Falck har haft stor fremgang i indtjeningen i 2021, og det skyldes blandt andet de tusindvis af lyntest, som selskabet foretager hver dag i Danmark på statens regning.

Falcks omsætning var i første kvartal på 3,4 milliarder kroner, hvilket er 77 millioner kroner højere end i samme periode sidste år.

Omsætningen er trukket markant op af lyntest, mens der har være tilbagegang i andre dele af Falcks forretning.

Falcks overskud er steget til 273 millioner kroner fra 29 millioner kroner i samme periode sidste år.

Omkring en tredjedel af overskuddet kommer fra lyntest, som Falck har foretaget mere end to millioner af i de første tre måneder af 2021. Det oplyser administrerende direktør Jakob Riis i en kommentar til regnskabet.

- Falck har leveret et stærkt resultat for første kvartal. Øgede aktiviteter i kombination med et lavere omkostningsniveau giver et godt fundament for den videre udvikling af Falck.

- Covid-19-test i Danmark har været en stor og krævende opgave, som samtidigt har været helt essentiel i forbindelse med en hurtigere genåbning af det danske samfund, siger han.

/ritzau/