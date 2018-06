Mindre offentlig forskning er et tab for erhvervslivet

Faldende input fra offentlig forskning til private virksomheder bekymrer Dansk Industri.

En række indikatorer tyder på, at det private erhvervsliv sidste år fik mærkbart mindre ud af forskning fra offentlige institutioner. Det skriver Berlingske.

Målt på antallet af samarbejder mellem offentlige forskere og private virksomheder var der i 2017 næsten 400 færre end året før. Det svarer til en nedgang på 11 procent, viser en opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Samme ministerium har også kigget på antallet af opfindelser og patentansøgninger fra forskere ansat i offentlige institutioner. Begge dele er ligeledes faldet med 11 procent fra 2016 til 2017.

Set over fem år er antallet af patentansøgninger faldet med 25 procent.

Hos Dansk Industri begræder chef for forskning og videregående uddannelser Mette Fjord Sørensen, at der i mindre grad udveksles ny viden.

- Noget af det som virksomheder og universiteterne går glip af, er den synergi, man får ved samarbejdet, siger hun til Ritzau.

- Vi ved, at virksomhederne kan få den nyeste viden fra universiteterne. Samtidig højner vi kvaliteten gennem samarbejdet. Så det er rigtig ærgerligt, at det her samarbejde er gået ned.

Både formand for Rektorkollegiet Anders Bjarklev, der også er rektor ved Danmarks Tekniske Universitet, og Mette Fjord Sørensen peger på færre bevillinger til forskning som en mulig årsag.

- Når bevillingerne til forskning falder med 5-600 millioner kroner, så vil det slå igennem på det antal forskningssamarbejder, der bliver indgået, siger Anders Bjarklev til Berlingske.

Til Ritzau uddyber Mette Fjord Sørensen:

- Et af de steder vi kigger i forholdet til årsagen, er nedgangen i innovationsfonden i forbindelse med finansloven i 2015.

- Der har været et markant fald i forhold til nogle af de programmer, som små og mellemstore virksomheder kunne benytte sig af.

Uddannelse- og forskningsminister Tommy Ahlers skriver i en skriftlig kommentar til Berlingske, at indsatsen for vidensbaseret iværksætteri i Vækstfonden og Innovationsfonden er blevet styrket i en aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen.

/ritzau/