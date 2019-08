Minister: Flexinvest Fri-sag skader hele branchen

Danske Bank har sat tilliden til branchen på spil ved sælge produkt, som kunderne ville tabe penge på.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) skriver i en udtalelse, at han "ser med stor alvor" på sagen om Danske Banks investeringsprodukt Flexinvest Fri.

- Sagen her skader ikke kun Danske Bank, men risikerer at svække tilliden til hele den finansielle sektor. Og det er alvorligt, for vi skal allesammen kunne stole på vores bank, siger han.

Ifølge Finanstilsynet har Danske Bank vildledt sine kunder, da den solgte et investeringsprodukt ved navn Flexinvest Fri. Interne mails har vist, at banken var bekendt med, at kunder ville tabe penge på produktet men solgte det alligevel.

Derfor har Finanstilsynet fredag politianmeldt banken.

- Jeg er tilfreds med, at Finanstilsynet skrider ind over for de her handlinger i Danske Bank, som tilsynet vurderer er ulovlige, og nu melder banken til politiet, siger Simon Kollerup.

- Det er vigtigt, at de finansielle virksomheder forstår, at kundernes tillid er hele grundlaget for deres aktiviteter og eksistensberettigelse.

- For mig som erhvervsminister er det helt afgørende, at danske virksomheder skal drive deres forretning på en ordentlig måde og leve op til samfundskontrakten om både at overholde lovgivning og almindelig god moral. Sker det ikke, så skal det have konsekvenser

