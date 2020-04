Minister slår fast: Covid-19 kan være en arbejdsskade

En ny vejledning slår fast, at smitte med coronavirus kan være en arbejdsskade, der kan give en erstatning.

Der kan være tale om en arbejdsskade, hvis læger, sygeplejersker, sosu-assistenter eller portører på intensivafdelinger bliver syge af smitte med coronavirus. Og det vil give dem ret til en erstatning.

Det fastslår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) samtidig med, at der er udsendt en ny vejledning på området.

Det er ikke et krav, at man er testet positiv for smitte med coronavirus. Man kan også blive tilkendt erstatning, hvis det kan sandsynliggøres, at man er eller har været smittet, og at dette er sket i forbindelse med ens arbejde.

Før skulle man påvise en konkret smittekilde, hvilket fik flere fagforeninger op af stolene. Der har været behov for en ændring, påpeger ministeren.

- Vi har kunnet se, at det har skabt utrolig meget utryghed og usikkerhed for mange medarbejdere, som står i den absolutte frontlinje i nationens fælles kamp for at holde coronavirus nede, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Derfor har det været vigtigt for mig, at det står krystalklart, at man vil kunne anerkende coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejde, siger han.

Sager, hvor personer er alvorligt syge som følge af smitte med coronavirus, skal hastebehandles. Det fremgår også af den ny vejledning.

- Det er med til at skabe en tryghed for medarbejdergrupper, der lige nu og her i den akutte sygdomsbekæmpelsen er enormt udsatte, siger ministeren.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har indtil nu modtaget 25-30 anmeldelser, der er relateret til Covid-19.

Fagforeningen FOA kalder den nye vejledning for en "kæmpe sejr".

FOA-formand Mona Striib peger på, at den nye vejledning har slækket kravene for at få erstatning på to fronter.

Det er nu muligt, at man kan sandsynliggøre det ved at beskrive sit arbejde og kontakt med borgere, som der må formodes at være coronasmittede blandt.

- Og så er det også positivt, at der ikke er krav om en positiv test – noget vi ved, man som smittet ikke er garanteret adgang til, siger Mona Striib.

/ritzau/