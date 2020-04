Minister: Vi må gøre det nødvendige for at redde SAS

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mener, at det kan blive nødvendigt med yderligere hjælp til SAS.

Regeringen er klar til at hjælpe SAS yderligere, hvis det er nødvendigt for at få flyselskabet gennem coronakrisen.

Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), efter at flyselskabet tirsdag har varslet en massiv fyringsrunde på 5000 ud af 11.000 ansatte.

- Vi har givet en stor statsgaranti til SAS, og selskabet har kunnet få del i den meget lukrative ordning for lønkompensation, så vi har allerede gjort meget.

- Men vi skal gøre, hvad end der skal til for at holde SAS flyvende. Vi har at gøre med en branche, der er så ualmindeligt hårdt ramt, fordi nærmest ingen flyver.

- I takt med at krisen i luftfartsbranchen bliver dybere og dybere, er det klart, at vi som regering overvejer, om vi kan gøre mere, siger Peter Hummelgaard.

Meldingen læner sig op ad, hvad finansminister Nicolai Wammen (S) sagde i marts, da den danske og svenske regering stillede med en statsgaranti på tre milliarder svenske kroner til SAS.

Dengang var budskabet, at staten var klar til at gøre, "hvad end der er nødvendigt for, at SAS kommer igennem krisen". SAS ejer sammen med den svenske stat 29 procent af SAS.

SAS oplyser, at omkring 1700 ansatte i Danmark står til at miste jobbet.

Det ærgrer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der er opvokset på Amager, og hvis forældre har arbejdet i Københavns Lufthavn.

- Jeg synes, at det er en rigtig trist dag for både lokalområdet på Amager og København, men også for hele Danmark. SAS og Københavns Lufthavn er vækstlokomotiver for Danmark, siger han.

Peter Hummelgaard håber, at SAS vil kunne finde løsninger med fagforeningerne, så færre end 1700 mister jobbet. For eksempel gennem tidligere pension eller deltid.

Han erkender, at vejen tilbage til et job i samme branche kan synes mørk, og at man derfor bør overveje opkvalificering eller videreuddannelse.

- Vi bør bruge tiden med ledighed - især for ufaglærte - til at få bygget nogle kompetencer på skuldrene, så man er klar til at tage morgendagens job - for eksempel inden for grønne industrier.

- Samtidig arbejder vi på stimulus (økonomiske tiltag, red.) i Folketinget, hvor vi vil gøre, hvad vi kan, for at få de mennesker, der har mistet jobbet, i arbejde hurtigst muligt, siger han.

