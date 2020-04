Minister vil med ekspresfart sende krisehjælp til klemte firmaer

Virksomheder skal ikke på forhånd bevise, at de er berettiget til hjælpepakker. Det skal tjekkes efter.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) foreslår at udbetale lønkompensation og kompensation til selvstændige, inden ansøgningerne er behandlet.

Det fremgår af et aktstykke, der er sendt til Folketingets finansudvalg, som han beder om tilslutning fra. Beslutningen skal først godkendes i Finansudvalget.

Kompensationen er en del af regeringens hjælpepakker til flere hundrede milliarder kroner. Om få dage har der været løndag to gange under coronakrisen, hvorfor mange særligt selvstændige har haft det svært.

Der har været en tiltagende kritik fra erhvervslivet, folketingspartier samt selvstændige den seneste tid, da en række mennesker og virksomheder er afhængige af pengene nu og her under coronakrisen.

Virksomhedernes ansøgninger vil med forslaget ikke blive kontrolleret på forhånd.

- Der gennemføres således ikke en egentlig afprøvning af, om virksomheden er berettiget til det ansøgte beløb inden udbetaling af støtten, skriver ministeren.

Ministeriet er simpelthen blevet overrendt af ansøgninger fra folk, der gerne vil have del i hjælpepakkerne. Derfor er der også blevet ansat flere embedsmænd til at håndtere udbetalingerne.

- Flere virksomheder har behov for, at der foretages hurtigere udbetalinger fra de statslige kompensationsordninger, som er etableret som følge af Covid-19, skriver Simon Kollerup.

Ordningen vil gælde for ansøgninger, der blev modtaget senest 28. april. De ventes at kunne få deres penge inden 1. maj.

Erhvervsstyrelsen vil alene kontrollere ansøgningerne for fodfejl samt kontrollere ansøgninger fra de virksomheder, som har en høj risikovurdering.

Ansøgninger modtaget efter 28. april vil blive sagsbehandlet på samme måde som hidtil.

Der foretages en efterkontrol af de udbetalte kompensationer.

Ministeren erkender, at det kan medføre en risiko for, at der sker fejlagtig udbetaling af beløb, der ikke efterfølgende kan indkræves.

Simon Kollerup henviser til de skærpede straffe, som Folketinget har vedtaget for at dæmme op for snyd og svindel under coronakrisen.

- Der er indført skærpede strafbestemmelser over for virksomheder med videre, som bevidst snyder, svindler eller misbruger kompensationsordningerne, skriver han.

