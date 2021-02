Minkavlere kan score kassen ved første skindauktion i år

Faldende udbud og optimistiske kunder kan give højere skindpriser for minkavlere efter et skelsættende 2020.

Fra Tokyo til Vancouver sidder over 100 handelsfolk klar ved skærmen lørdag, når Kopenhagen Fur i Danmark slår de virtuelle døre op for årets første auktion over minkskind.

Der er to millioner minkskind til salg, og Jesper Lauge Christensen, der er administrerende direktør i pelsauktionshuset, der er verdens største, ser frem til et godt salg.

- Vi forventer en pæn stigning på priserne, for detailhandlen på vores hovedmarkeder er faktisk gået godt på trods af corona. I Korea, Japan og Kina er detailhandelssæsonen for pels gået meget fornuftigt, så vores kunder er ret optimistiske, siger han.

I november lød markedsprisen på 400 kroner per skind, efter at prisen var blevet fordoblet på bare to måneder.

De seneste otte år har priserne svinget mellem 225 kroner og 1000 kroner for et skind.

Ifølge Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, har det været en ustabil branche målt på priser, mængder og udbud.

- Man ser typisk priscykler på 6-7 år. Vi havde en stor pristop omkring 2013 og 2014 med meget høje priser omkring 700 kroner per skind. Og så har de været faldende siden da.

- Skal man følge de normale mønstre, så er prisen på vej til at stige de kommende år. Vi har også haft en periode med faldende udbud, så det taler også for, at vi nok får prisstigninger. Balancen vil måske være omkring 300 kroner per skind, lyder vurderingen.

Normalt kommer rejsende fra hele verden til Glostrup for at inspicere varerne inden auktionen. Men det er ikke muligt i år som følge af corona.

Den danske minkbranche blev vendt op og ned i november, da alle mink blev beordret aflivet efter smitte med en særlig coronavariant.

Trods en milliardstor erstatning tror hverken Jesper Lauge Christensen eller Henning Otte Hansen på en stor fremtid for minkbranchen i Danmark.

- Der er ganske få, som måske vil prøve at starte produktionen op igen på et tidspunkt. Men det vil være vanskeligt, for den danske minkavl er bygget op omkring en stærk infrastruktur i branchen.

- Uden det står man fuldstændig på egne ben, siger Jesper Lauge Christensen.

Weekendens auktion hos Kopenhagen Fur er den første af i alt fire i 2021. Der er også planlagt flere i 2022.

/ritzau/