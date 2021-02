Modeugen har eksisteret i over 60 år

* Copenhagen Fashion Week er Skandinaviens største modebegivenhed og tiltrækker designere og tøjfirmaer fra hele verden.

* Årets første udgave af modeugen foregår fra tirsdag til torsdag. Denne gang foregår det virtuelt som følge af coronakrisen.

* Modeugen afholdes to gange om året – en uge i februar og en uge i august - og tiltrækker under normale omstændigheder flere end 20.000 mennesker.

* Den første modeuge kaldet Dansk Modeuge blev afholdt i 1958. I 2005 blev modeugen en samlet begivenhed under det nuværende navn.

* I flere år har modeugen haft et stort fokus på bæredygtighed i tøjbranchen, ligesom der er udarbejdet en handlingsplan for at mindske CO2-udledning.

* Showet kan følges på Copenhagen Fashion Weeks hjemmeside, copenhagenfashionweek.com.

Kilde: Copenhagen Fashion Week, DR.

/ritzau/