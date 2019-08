Modvind på valutamarkedet giver underskud hos Saxo Bank

Saxo Bank må se sidste års overskud vendt til et underskud på 153 millioner kroner i første halvår.

Saxo Bank har tabt penge i 2019, hvor banken har været udfordret af en stille periode på valutamarkedet.

Resultatet er et minus på 153 millioner kroner i første halvår for banken, der henvender sig til kunder med appetit på at handle med værdipapirer.

Minusset skyldes ifølge banken selv, at valutamarkedet har kørt i et lavt gear.

Det har betydet at kunderne har handlet knap så meget, hvilket har betydet færre indtægter.

Bankens indtægter er faldet med omtrent 400 millioner kroner til 1,5 milliarder kroner.

- Halvårsregnskabets resultat er en anelse lavere end forventet, siger Saxo Banks direktør, Kim Fournais.

- Vi udfordres af modvind i form af meget lav volatilitet særligt på valutamarkedet samt fortsat pres på indtjeningsmarginerne, siger han i en pressemeddelelse.

Resultatet er en markant vending fra samme periode året før. I første halvår 2018 fik Saxo Bank et plus på 139 millioner kroner.

/ritzau/