Molslinjen får bøde for aflysninger på færgerute til Bornholm

Aflysninger og forsinkelser på færgeruten til Bornholm koster Molslinjen bøde på 1,5 millioner kroner.

Molslinjen A/S skal betale en bod på 1,5 millioner kroner for aflysninger, forsinkelser og utilfredse kunder på færgedriften til og fra Bornholm.

Boden består af to dele. Den første på 200.000 kroner er et direkte resultat af en måling over kundernes tilfreds, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Derudover får Molslinjen en bøde på 1,3 millioner kroner i forbindelse med aflysninger og forsinkelser. Ministeriet skriver, at Molslinjen har "forsømt at indsende behørig dokumentation i forbindelse med en del forsinkelser og aflysninger."

Der har desuden været episoder med "mangelfuld indsættelse af erstatningsfærger."

I meddelelsen kalder transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen Molslinjens håndtering for "kritisabel".

Hans ministerium er stadig i gang med at undersøge om Molslinjen overholder sin kontrakts krav til komfort. Et af kraveben er, at ikke mere end 10 procent af passagererne må blive søsyge.

Molslinjen har siden 1. september 2018 stået for færgeruten til og fra Bornholm.

/ritzau/