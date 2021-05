Muligt økonomi-slag kan give nogle pengeinstitutter problemer

To gange om året stresstester Nationalbanken landets banker. Ny analyse viser problemer ved hård recession.

Enkelte banker kan komme i problemer, hvis Danmarks økonomi i anden del af 2021 får yderligere tæsk.

Det viser en ny analyse fra Nationalbanken, der to gange om året kigger på, hvordan bankerne kan klare forskellige scenarier.

Ved en hård recession, der er flere kvartaler i træk, hvor økonomien skrumper, vil enkelte systemiske institutter risikere at bryde med et af de krav, der er til, hvor mange penge de skal have lagt til side.

De systemiske institutter er dem, hvis ve og vel har betydning for hele det økonomiske system. Dem er der syv af i Danmark.

- Samlet mangler de cirka 15 milliarder kroner for at opfylde bufferkravene i det hårdeste scenarie, skriver Nationalbanken i analysen uden at sætte navn på, hvem der er tale om.

Blandt de mindre banker er situationen en anden. De kan klare en hård recession, vurderer Nationalbanken.

/ritzau/