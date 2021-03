Næsten to millioner besøg - flere tjekker årsopgørelsen

Der har været næsten en halv million rettelser i årsopgørelserne det seneste halvandet døgn.

Der har frem til søndag morgen klokken været 1,78 millioner besøg på Skattestyrelsens hjemmeside for at tjekke årsopgørelsen.

Det oplyser Skattestyrelsen på Twitter. Tallene dækker besøg til og med klokken 7.

- Der er en meget stor interesse for at komme ind, som måske er lidt højere end sidste år, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

- Samtidig kan vi se, at langt flere er inde og rette. Man nøjes ikke bare med at se, om der står et rødt eller grønt tal, siger hun.

Der blev åbnet for at tjekke årsopgørelsen fredag aften, og der var timelange køer både fredag og lørdag.

Søndag er ventetiden blevet en del kortere. Søndag formiddag er der under et kvarters ventetid for at komme ind på siden.

Der er indtil videre foretaget 462.923 ændringer i årsopgørelserne. Det svarer til, at 26 procent har rettet, hvilket er en stigning fra 17 procent sidste år.

Stigningen skal ses i lyset af, at man modsat normalen skal indtaste kørselsfradrag, som normalt plejer at blive opgjort automatisk.

Det skyldes, at mange har arbejdet hjemme under coronaudbruddet, og derfor har der været færre dage, hvor man har været berettiget til at foretage fradraget.

Karoline Klaksvig fortæller, at Skattestyrelsen nøje følger, at der bliver indberettet korrekt fradrag.

- Først og fremmest har vi gjort meget ud af lave vejledninger i, hvordan man får oplyst det rigtige tal.

- Men samtidig ved vi, at det er et område, hvor nogle kan være fristet til at taste lidt flere dage, end man har krav på.

- Vi har en række digitale værktøjer til at opfange, hvis man taster et for højt tal, som vi undrer os over.

- Samtidig tager vi også højde for, at der i nogle brancher er rigtig mange, der har arbejdet hjemme - for eksempel i statsadministration - mens andre brancher som sundhedsvæsenet har haft fast fremmøde, siger hun.

Karoline Klaksvig siger, at hun ikke kan udelukke, at man bliver taget ud til stikprøve i forhold til kørselsfradraget.

For at kunne få et fradrag skal man have mere end 24 kilometer til og fra arbejde. Det har omkring 1,2 millioner danskere.

Normalt plejer omkring tre fjerdedele at få penge tilbage i skat. Hvis man skal have skat retur, vil pengene bliver udbetalt fra 9. april.

/ritzau/