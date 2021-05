Nationalbanken opfordrer til indgreb på boligmarkedet

Ny boligbeskatning skal indfases, og man kan se på afdragsfrie lån og rentefradrag, vurderer Nationalbanken.

Store prisstigninger på boligmarkedet risikerer at føre til en overophedning, og derfor bør politikerne i Folketinget gribe ind og dæmpe udviklingen.

Sådan lyder meldingen fra nationalbankdirektør Per Callesen til erhvervsmediet Finans.

Han mener, at situationen er "bekymrende" og nævner en stribe muligheder til at påvirke udviklingen.

Konkret peger han på muligheden for at reducere adgangen til afdragsfrie lån samt fjerne rentefradraget på boliglån.

Desuden kalder han det vigtigt få indfaset en reform af boligskat - herunder den løbende betaling af ejendomsværdiskat og grundskyld - som er aftalt politisk.

Den er indtil videre udskudt fra 2021 til 2024, fordi der har været udfordringer med at få den indført.

- Det mest effektive og præcise er at få gennemført reformen af boligbeskatningen, fordi den vil ramme der, hvor priserne stiger mest.

- Derudover kan man diskutere, om det er klogt med forvridende forhold som et rentefradrag i en periode, hvor priserne stiger markant, siger Per Callesen til Finans.

Der blev sidste år solgt mere end 100.000 boliger. Det er det højeste antal i nyere tid.

Samtidig er huspriserne i løbet af det seneste år steget 14 procent. Lejligheder er steget 17 procent. Det viser tal fra Boligsiden.

Landets tre største finanskoncerner, Nykredit, Danske Bank og Nordea, advarer over for Finans mod, at man indfører indgreb, fordi man risikerer at ramme skævt.

Nationalbanken er ikke de eneste, der har luftet bekymring omkring udviklingen på boligmarkedet.

Hos landets største pensionsselskab, PFA, er man også bekymret for udviklingen. Administrerende direktør Allan Polack foreslår i Berlingske, at man indfører beskatning på boliger ved salg.

- Prøv at tænke på sådan nogle gamle tosser som mig, der har købt hus for 35 år siden. Det er jo fuldkommen latterligt, hvor mange penge, skattefrit, jeg ville få ud af at sælge det.

- I et land, hvor vi beskatter alle kapitalgevinster, er det godt nok mærkeligt, at det slet ikke findes. Boliggevinster er jo samfundsskabte – det er ikke noget, du selv har skabt, siger han til Berlingske.

I Folketinget er både Venstre og Socialdemokratiet modstandere af at beskatte gevinsten ved boligsalg og fremhæver den nye beskatningsmodel fra 2024 - som altså ikke indeholder beskatning af gevinster ved boligsalg.

Det siger henholdsvis finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S) og skatteordfører Louise Schack Elholm (V) til Berlingske.

/ritzau/