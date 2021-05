Nationalbanken savner indgreb på boligmarked

* De seneste år har der været store prisstigninger på boliger i Danmark, særligt i landets store byer. Huspriserne er det seneste år steget med 14 procent, mens priserne på lejligheder er steget 17 procent.

* Nationalbanken frygter, at det fører til en overophedning på boligmarkedet.

* Nationalbankens opfordring går på, at regeringen griber ind og ser på muligheder for at reducere adgang til afdragsfrie lån samt fjerne rentefradraget på boliglån.

* Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har afvist, at regeringen har planer om et indgreb på boligmarkedet.

Kilder: Ritzau, Boligsiden, Finans.

/ritzau/