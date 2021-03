Nationalbanken ser nu mindre økonomisk vækst i år

Lavt aktivitetsniveau betyder, at der nu ventes en bnp-vækst på 1,4 procent i år. Før var skønnet 2,9 procent.

Nationalbanken venter nu en mindre økonomisk fremgang i 2021 end tidligere.

Bruttonationalprodukt - bnp - ventes nu at vokse 1,4 procent i år, viser en ny prognose. Tidligere ventedes en vækst på 2,9 procent i år.

Vækstraten holdes nede af det lave aktivitetsniveau, der er i første kvartal. Den ventes dog at tage til i løbet af året, efterhånden som flere vaccineres, og restriktionerne lempes.

Det betyder, at der i 2022 nu ventes en vækst på 4,5 procent, hvilket er mere end tidligere, hvor der ventedes en vækst på 3,3 procent. I 2023 ventes økonomien at vokse 2,2 procent.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

