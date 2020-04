Nationalbanken spår stor økonomisk nedgang grundet corona

Coronakrisen kan give nedgang på mellem tre og ti procent i dansk økonomi i 2020, vurderer Nationalbanken.

Coronakrisen har allerede kostet mange virksomheder penge, og samtidig er tusindvis blevet sendt ud i arbejdsløshed.

Samlet for 2020 kan coronakrisen ende med at reducere væksten i Danmark med mellem tre og ti procent. Det vurderer Nationalbanken i en ny analyse.

Det danske udgangspunkt forud for coronakrisen har på den positive side været gunstigt, lyder det fra Nationalbanken.

Muligheden for at håndtere krisen og de økonomiske konsekvenser har således været forbedret af en balanceret højkonjunktur, lav offentlig gæld og høj udlandsformue.

Sidstnævnte er aktiver, som borgere og institutter i Danmark ejer i udlandet.

I sin analyse bakker Nationalbanken op om de økonomiske tiltag, der indtil videre er blevet iværksat af Folketinget.

- Hjælpepakkerne kan midlertidigt holde hånden under beskæftigelse og virksomheder.

- Det reducerer risikoen for, at det midlertidige fald i den økonomiske aktivitet udvikler sig til et langvarigt og kraftigt tilbageslag, skriver Nationalbanken.

