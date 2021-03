Nationalbanken spår yderligere prishop på boligmarkedet

Huspriserne vil stige yderligere i år, spår Nationalbanken. Det vil dog ske i et langsommere tempo.

Der har været høj fart på boligmarkedet den seneste tid, og der er udsigt til yderligere prisstigninger. Det vurderer Nationalbanken i en ny prognose for den danske økonomi.

I år spås huspriserne at være 9,7 procent højere end sidste år. I den seneste prognose fra december blev blot spået en prisstigning på 3 procent.

En del af prisstigningerne har dog fundet sted, da boligmarkedet har haft meget fart på ind i 2021. Det fortæller Anders Christian Overvad, økonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Det betyder, at de prisstigninger, vi har været vidne til de seneste seks måneder, vil komme væsentligt ned i tempo, siger han.

Han fortæller, at flade boligpriser herfra vil give boligprisstigninger på 7,2 procent i år, hvis man regner med Nationalbankens metode på tal fra Boligsiden, som følger boligmarkedet.

Skønnet fra Nationalbanken svarer ifølge økonomen til, at et typisk dansk parcelhus på 140 kvadratmeter, der kostede lidt over 2 millioner kroner sidste år, vil blive 201.000 kroner dyrere i år.

Anders Christian Overvad vurderer, at det i øjeblikket går for stærkt på boligmarkedet.

Priserne er dog ikke steget så meget, at de er kommet ude af trit med den økonomiske virkelighed.

Nationalbanken peger også i sin analyse på, at situationen er anderledes end i årene før finanskrisen.

Her var priserne kraftigere over en længere periode og drevet af stigende gæld og spekulation i fremtidig prisstigninger.

Nu kan stigningerne generelt tilskrives en gunstig udvikling i de fundamentale forhold.

- Renterne er lave, husholdningernes disponible indkomst er steget, og der er udsigt til yderligere fremgang i indkomsten, når genopretningen igen tager fart, lyder det i analysen.

Også pandemien kan have betydet et øget fokus på ens boligforhold.

Ifølge Anders Christian Overvad er der fremadrettet ikke den samme plads som tidligere til prisstigninger.

- Vi forventer, at boligmarkedet kommer ned i gear. Når vi kommer ind i længere ind i forårsmånederne, vil udbuddet stige kraftigt.

- Det vil betyde, det ikke længere vil være sælgers marked og give mere forhandling på markedet. Det vil betyde, at prisstigningerne vil komme ned i gear, og at handelsaktiviteten vil aftagen, lyder det fra økonomen.

/ritzau/