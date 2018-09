Nationalbanken til regeringen: Pas på med brænde på bålet

Dansk økonomi er i god gænge, men det er vigtigt at undgå overophedning, lyder det fra Nationalbanken.

Den danske økonomi kører derudaf, og der er ingen store knaster, som på kort sigt kan spænde ben for fremgangen.

Men da økonomiske opsving altid får en ende, er det vigtigt ikke at putte mere brænde på bålet. Sådan lyder det fra Nationalbanken i en analyse om dansk økonomi.

Banken opfordrer derfor til, at regeringens finanslov for 2019 ikke skubber mere til efterspørgslen.

Det kan skabe mangel på arbejdskraft, hvilket i sidste ende vil kunne overophede økonomien og udløse en ny krise.

- Midt i den økonomiske fremgang og positive udvikling på arbejdsmarkedet er det værd at minde om, at opsving altid får en ende.

- Når væksten begynder at aftage, skal finanspolitikken ikke aktivt forsøge at modvirke det, siger Lars Rohde, der er direktør for Nationalbanken.

En ekspansiv finanspolitik kan være store offentlige investeringer eller skattelettelser, mens offentlige besparelser og højere skatter omvendt kan dæmpe en økonomi, som er ved at løbe løbsk.

Finansloven for 2019 er endnu ikke forhandlet på plads i Folketinget. Regeringens forslag lægger blandt andet op til at øge velfærden med 4,2 milliarder kroner.

- Helt overordnet skal målet med den økonomiske politik være at komme sikkert gennem opsvinget og bidrage til en efterfølgende blød landing.

- Finansloven for 2019 bør derfor ikke skubbe mere til efterspørgslen, og hvis der opstår tegn på overophedning, bør regeringen være forberedt på at stramme finanspolitikken, siger Lars Rohde.

Nationalbanken ser dog fortsat gode udsigter for dansk økonomi.

Banken peger på, at en stigende pensionsalder for danskere og udenlandsk arbejdskraft vil sikre tilstrækkeligt med hænder på arbejdsmarkedet.

Nationalbanken forventer, at den danske økonomi vokser med 1,3 procent i år.

I 2019 og 2020 spår banken en fremgang på henholdsvis 1,8 og 1,7 procent.

Beskæftigelsen forventes at vokse med 70.000 personer frem mod 2020.

/ritzau/