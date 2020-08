Nattelivet vil have dækket alle udgifter ved udsat åbning

Pengekassen er ved at være tom for mange virksomheder i nattelivet, lyder advarslen fra Horesta.

Nattelivet bør kunne få dækket alle udgifter, hvis nedlukningen af branchen forlænges yderligere.

Sådan lyder ønsket fra Horesta, brancheorganisationen for restaurationsbranchen.

Meldingen kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) har varslet, at nattelivet ikke kan åbne som planlagt i august.

Og det vil have enorme konsekvenser for virksomhederne i nattelivet, siger Kristian Nørgaard, der er chefkonsulent hos Horesta.

- Det er jo en branche, der er enormt presset allerede, fordi de har været tvangslukket et halvt år. Og branchen betaler fortsat en væsentlig del af regningen selv, siger han.

Onsdag skal Folketingets partier forhandle om den fortsatte genåbning - og i den forbindelse vil en fortsættelse af hjælpepakkerne også være på forhandlingsbordet.

Her opfordrer Horesta til, at man ikke blot forlænger de eksisterende hjælpepakker. De skal udvides, så nattelivet fremover kan få dækket alle udgifter i forbindelse med nedlukningen.

- Hvis ikke nattelivet kan komme til at åbne, så må man genbesøge hjælpepakkerne. For når ikke man kan tjene en eneste krone og samtidig skal betale regninger hver måned, fordi man ikke kan få dækket hele lønnen, så bliver kassen tømt, siger Kristian Nørgaard.

- Desværre er smertegrænsen ved at være nået for rigtig mange, og nogle har været nødt til at fyre. Og så kan man ikke komme tilbage på lønkompensation. Det er enormt uholdbart.

Han anslår, at der er omkring 3000 fuldtidsstillinger i nattelivet i Danmark. Men derudover er der også mange studerende og andre ansat på deltid.

/ritzau/