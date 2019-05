Negative renter sender en milliard ud til boligejere

Hver fjerde boliglån har ifølge optælling en negativ rente. Det sender årligt en milliard boligejernes vej.

Realkreditlån for op mod 580 milliarder kroner har en negativ rente, viser en opgørelse blandt fire realkreditinstitutter, som erhvervsmediet Finans har lavet.

Den negative rente betyder, at set over et helt år har danske boligejere udsigt til en milliard kroner fra realkreditinstitutterne for at låne penge.

En rente er den pris, en lånetager betaler for at stille penge til rådighed af låneudbyderen. Når renten er negativ, bliver prisen altså svarende til en præmie.

Udgifterne til et lån - boligydelserne - består hovedsageligt af rente-udgiften samt et afdrag, der skal betale lånet af løbende. Når renten bliver en indtægt for boligejeren, kan boligydelsen derfor blive meget lav.

Ifølge de boligøkonomer som Finans har talt med, kan mængden af realkreditlån med negativ rente vokse i løbet af året.

Det skyldes, at der er såkaldte flekslån for over 100 milliarder kroner, der skal have justeret renten.

Ifølge Totalkredit er den gennemsnitlige rente på flekslån nu -0,20 procent.

- Det er vildt, at hvert fjerde lån hos os i dag har en rente i minus. Det havde vi i vores vildeste fantasi ikke forestillet os for en håndfuld år siden, siger chefanalytiker i Totalkredit Jeppe Borre til Finans.

I Nordea Kredit advarer boligøkonom Lise Nytoft Bergmann om, at det hurtigt kan gå den anden vej.

- Mange betaler mere i varme end i boligydelse. Det stiller krav til boligejernes disciplin, for der skal ikke en ret stor rentestigning til, før det for alvor kan mærkes i den månedlige ydelse, siger hun til Finans.

/ritzau/