Nemlig.com bygger jysk center til trecifret millionbeløb

Distributionscenter i Aarhus til trecifret millionbeløb vil skabe omkring 1000 arbejdspladser hos Nemlig.com.

Onlinesupermarkedet Nemlig.com investerer et trecifret millionbeløb i et distributionscenter ved Aarhus.

Det oplyser Nemlig.com i en pressemeddelelse.

Investeringen er virksomhedens største til dato. Der forventes at blive skabt 1000 nye job i forbindelse med det nye center. Det vil efter planen være klar til åbning i 2022.

Det nye center bliver på 30.000 kvadratmeter - svarende til lidt mere end fire fodboldbaner.

I dag pakkes alle Nemlig.com's varer fra et distributionscenter i Brøndby, hvor de køres ud til det meste af landet, men det nye center vil betyde, at kunder på Fyn og Jylland får flere tider at vælge imellem til levering af varer.

Nemlig.com har i dag 2000 ansatte. Alene i 2020 blev antallet af ansatte fordoblet.

Coronaudbruddet har givet stor medvind til Nemlig.com, da der har været en stor stigning i antallet af danskere, der handler dagligvarer på nettet.

I det seneste regnskabsår, der løb frem til udgangen af juli 2020 og dermed dækkede nedlukningen i foråret, steg Nemlig.com's omsætning 45 procent til 2,1 milliard kroner, hvilket er det højeste nogensinde.

Samtidig fik virksomheden sit første overskud siden opstarten i 2010.

Nemlig.com kan i dag levere til 84 procent af de danske husstande. Det gælder Sjælland, Fyn, Østjylland, dele af Midtjylland og dele af Syd- og Sønderjylland.

Nemlig.com dækker til gengæld ikke store dele af Vestjylland, dele af Nordjylland, den sydligste del af Jylland og Lolland og Bornholm.

/ritzau/