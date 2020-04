Nemlig.com vil fremover også bringe varer ud om natten

Flere og flere handler ind på nettet - og snart vil varerne fra Nemlig.com også blive leveret om natten.

Udbruddet af coronavirus har øget efterspørgslen for at handle ind på nettet - og fremover bliver det muligt at få leveret sine dagligvarer til døren midt om natten.

Onlinesupermarkedet Nemlig.com udvider nemlig sin leveringstid til 20 timer i døgnet alle ugens dage. Dermed vil man fremover også kunne få leveret varer i tidsrummet mellem klokken 02 og 06.

Det fortæller den administrerende direktør for Nemlig.com, Stefan Plenge.

- Årsagen til, at vi lancerer det her sidste nye skud på stammen er, at vi konstant kigger på, hvordan vi kan gøre det endnu nemmere at handle dagligvarer på nettet, siger han.

Lanceringen af natlevering skyldes dog ikke den øgede efterspørgsel under coronakrisen, oplyser direktøren.

Derimod er lanceringen blevet udskudt fra midt i marts til begyndelsen af maj på grund af den øgede efterspørgsel, som coronakrisen har medført.

Over de seneste syv uger har Nemlig.com ansat over 400 nye medarbejdere for at imødekomme efterspørgslen.

- Nu har vi styrket os så betydeligt på organisationssiden, at vi er i stand til at håndtere en endnu større volumen end før - og vi er klar til det næste step med natlevering, siger Stefan Plenge.

Om natten vil dagligvarerne blive leveret i papkasser og termokasser med køleelementer og tøris, så varerne kan holde sig friske til om morgenen.

Ved levering vil chaufførerne ikke ringe på, men blot stille varerne ved hoveddøren - eller der, hvor kunden har bedt om at få varen placeret.

Det er kunden selv, der hæfter, hvis uheldet er ude og varerne bliver stjålet fra dørtrinnet om natten, oplyser direktøren.

- Det er kundens eget ansvar, ligesom det er med alle andre pakker, man får leveret til døren, siger Stefan Plenge.

- Men det er vigtigt at huske på, at det er en hel gængs ting, at måltidskasser og pakker leveres ved døren eller et andet sted, når kunden ikke er hjemme.

I første omgang begynder natleveringen for kunder på Sjælland 5. maj, mens det i løbet af maj vil blive udbredt til kunder på Fyn og i Jylland.

/ritzau/