Netcompany vokser på flere markeder - teknik tynger overskuddet

En værdiregulering af prisen for et opkøb giver Netcompany lavere overskud. Justeret for det er der vækst.

Større omsætning i flere forskellige lande har sidste år været med til at give en højere toplinje hos den danske softwareudvikler Netcompany.

Det har imidlertid ikke været med til at øge overskuddet, der faktisk er faldet i løbet af sidste år. Men det skyldes teknik omkring et tidligere opkøb.

Det viser seneste årsregnskab fra Netcompany, der blandt andet er kendt for at stå bag udviklingen af borger.dk og kommunikationsplatformen Aula.

Overskuddet for Netcompany er i 2020 endt på 322 millioner kroner. Det er 17 procent lavere end året før.

Resultatet ville dog have været 141 millioner kroner, hvis det ikke havde været for en værdiregulering af købsprisen for et tidligere opkøb i Holland.

Købsprisen har ifølge Netcompany været stigende, fordi værdien af det opkøbte selskab er steget sideløbende med en fremragende præstation i 2020.

Justeret for værdireguleringen har Netcompany tjent 663 millioner kroner. Og så er der pludselig tale om en stigning på 19 procent i forhold til året før.

Omsætningen hos Netcompany er sidste år steget med 16 procent til omkring 2,8 milliarder kroner.

Bag den større omsætning ligger vækst i hjemmemarkedet Danmark samt på markederne i Norge og Holland.

Omvendt har Netcompany oplevet faldende omsætning i Storbritannien.

