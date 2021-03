Netto-indtog i Polen godkendt - 300 nye butikker på vej

I juni offentliggjorde Salling, der ejer Netto, et milliardstort polsk opkøb. Nu er handlen blevet godkendt.

Salling Group kunne i juni præsentere en milliardhandel med udsigt til en markant øget tilstedeværelse for kæden Netto i Polen.

Aftalen, som løber op 1,5 milliarder kroner, omhandlede købet af Tescos polske aktiviteter, som består af 300 butikker og to distributionscentre.

Den er nu en realitet, efter at de polske myndigheder har godkendt handlen. Det oplyser Salling Group i en pressemeddelelse.

De 300 butikker begynder at blive omdannet til Netto-butikker. Der skal investeres halvanden milliard kroner i at omdanne butikkerne. Med overtagelsen når Netto op på over 700 butikker i Polen.

- Jeg er særdeles tilfreds med, at opkøbet nu er en realitet, idet vi konsoliderer Nettos tilstedeværelse i et voksende marked og leverer på vores koncernstrategi, lyder det fra Salling Groups topchef, Per Bank.

- Med overtagelsen af Tesco Polen fordobler vi vores forretning i Polen og bliver en betydelig aktør på et af Europas største markeder, siger han i meddelelsen.

Netto har været til stede i Polen siden 1995 og har over 5000 medarbejdere i landet, som udgør det største vækstmarked for Salling Group.

Inden opkøbet beskæftigede Salling Group flere end 53.000 medarbejdere i Tyskland, Danmark og Polen. Med opkøbet føjes 7000 nye medarbejdere til folden.

- Vi har set frem til færdiggørelsen af handlen, og vi kan nu begynde det planlagte arbejde med at konvertere seks butikker om ugen, siger Nettos direktør, Michael Løve, i meddelelsen.

Foruden Netto står Salling Group også bag blandt andet Føtex. I alt driver Salling over 1400 butikker.

Salling Group er ejet af Salling Fondene alene siden 2017, hvor koncernen skiftede navn fra Dansk Supermarked til Salling Group.

/ritzau/