Nissan skruer ned for sin produktion frem mod 2022. Det koster 12.500 ansatte jobbet.

Den japanske bilproducent Nissan fyrer 12.500 ansatte på verdensplan som led i en spareplan.

Det oplyser selskabet torsdag i sit regnskab for første kvartal, der byder på tilbagegang i salget og et eroderet overskud.

Fyringerne sker, fordi Nissan har besluttet at stoppe med at producere modeller, som det ikke er i stand til at tjene penge på.

Lidt over halvdelen af fyringerne er allerede på plads, og de sidste vil blive annonceret frem mod 2022. Nissan vil dog endnu ikke afsløre, hvor de rammer.

Fyringsrunden svarer samlet set til, at omtrent ti procent af de ansatte skal forlade virksomheden.

Nissan har tidligere i år varslet, at der skulle spares lønkroner, men i maj lød spådommen, at 4800 ansatte vil miste jobbet.

Nissans salg af biler er faldet med seks procent til 1,23 millioner styk i første kvartal, der tæller månederne april, maj og juni.

Det følger nogenlunde den generelle udvikling på markedet, hvor salget var i bakgear.

Nissan melder om tilbagegang i USA og Europa og på hjemmebanen i Japan, mens der er blevet solgt flere biler i Kina.

Det er især det amerikanske marked, der volder Nissan problemer, og det japanske selskab har USA øverst på dagsordenen i den spareplan, der skal forbedre de økonomiske resultater.

Nissans omsætning er i alt faldet med 13 procent i første kvartal, der omfatter april, maj og juni. Samlet lyder den på 147 milliarder kroner.

Samtidig er selskabets overskud svundet ind til næsten ingenting. Det er dykket 98,5 procent til omtrent 100 millioner kroner.

Den markante tilbagegang hænger ifølge Nissan sammen med det lavere salg og stigende udgifter til materialer og ugunstige valutakurser.

/ritzau/