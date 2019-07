NKT skal levere kabler til omstridt energiforbindelse

Danske NKT kommer til at levere højspændingskabler til Viking Link, der skal sende energi til Storbritannien.

NKT har fået en ordre på højspændingskabler til en værdi af cirka 670 millioner kroner til kabelforbindelsen Viking Link. Ordren er tildelt af Energinet og National Grid, der ejer Viking Link.

Kontrakten omfatter levering af 150 kilometer højspændingskabler.

Energikabelsystemet fra NKT, som ikke omfatter anlægsarbejde, udgør den 75 km lange forbindelse fra den danske vestkyst til omformerstationen i Revsing i det sydlige Jylland.

Kabelføringen har været omstridt, da en række lokale borgmestre alt andet end elskede udsigten til at få højspændingsledninger ført igennem deres kommuner.

Den endelige kontraktværdi for NKT er betinget af færdiggørelse af udbud og kontrakt, hvilket ventes at ske i løbet af tredje kvartal.

Energikablerne vil blive fremstillet på NKT's fabrik i Karlskrona i Sverige med forventet produktionsstart i 2020.

Når Viking Link mellem Danmark og Storbritannien er etableret vil den bestå af en i alt 760 kilometer elforbindelse mellem Revsing og Bicker Fen i Storbritannien.

Italienske Prysmian og tyske Siemens er tildelt de øvrige kontrakter på kabelforbindelsen. NKT's andel består af 8,2 procent af den samlede kontraktsum på cirka 1,1 milliarder euro.

Hele Viking Link er blevet kritiseret for at være et tiltag, der skal gøre det lettere for tyske kulkraftværker at eksportere strøm til Storbritannien og dermed øge efterspørgslen efter kulkraft.

/ritzau/