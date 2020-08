Nomas søsterrestaurant lukker efter hård coronatid

Restaurant 108, der har en michelinstjerne, holder 30. september åbent for sidste gang.

Nomas søsterrestaurant, Restaurant 108, drejer nøglen om efter at have haltet økonomisk i løbet af coronakrisen.

- Jeg vil gerne takke alle medlemmer - nuværende og tidligere - af vores team for at hjælpe med at gøre 108 til et fantastisk sted, skriver køkkenchef og medejer Kristian Baumann i et opslag på Facebook.

Restauranten, der har en michelinstjerne, oplyser på Facebook, at selv om restauranten lukker, er ejerselskabet bag ikke gået konkurs.

Ejerne oplyser desuden, at der vil blive åbnet en ny restaurant, der matcher det nuværende marked bedre, i de lokaler, hvor Restaurant 108 i øjeblikket holder til.

Michelinrestauranten har sidste åbningsdag 30. september, men ejerne skriver på Facebook, at de håber på at genåbne Restaurant 108 på et senere tidspunkt i andre lokaler.

/ritzau/