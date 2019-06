Nord Stream 2 dropper planer om gasrørledninger i Danmark

Der kommer ikke gasrørledninger fra Nord Stream 2 igennem dansk territorium, oplyser Energistyrelsen.

Nord Stream 2 trækker ansøgning om gasrørledningerne på dansk søterritorium tilbage.

Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at gasrørledningerne slet ikke kommer til at gå igennem dansk territorium.

- Nord Stream 2 AG har meddelt, at de trækker den første ansøgning fra 2017 tilbage, hvor selskabet ansøgte om tilladelse til at etablere Nord Stream 2 gasrørledningerne på dansk søterritorium og på kontinentalsoklen sydøst for Bornholm, skriver Energistyrelsen.

Selskabet har stadig to andre ansøgninger, som bliver behandlet af Energistyrelsen. Disse går imidlertid andre veje rundt om Bornholm, hvor ledningerne ikke vil gå igennem dansk territorium.

/ritzau/