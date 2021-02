Nordea fik fremgang i 2020 - tjener 17 milliarder

Nordea har haft færre indtægter på kortgebyrer i 2020, fordi antallet af rejser er styrtdykket.

På trods af milliardtab grundet coronakrisen kommer Nordea ud af 2020 med et bedre resultatet end året før.

Banken tjente sidste år 16,8 milliarder, hvilket er 47 procent højere end året før. Det viser Nordeas årsregnskab.

Nordea har i årets løb haft stigende indtægter fra renteindtægter, hvilket blandt andet skyldes flere kunder inden for boliglån.

Til gengæld har banken haft færre indtægter på kortgebyrer. Det skyldes blandt andet, at der er rejst mindre og generelt har været mindre aktivitet i samfundet.

Når man sammenligner Nordeas regnskab med 2019, skal det tages med i regnestykket, at Nordeas regnskab for 2019 var det laveste i årevis for banken - blandt andet præget af store nedskrivninger på it.

