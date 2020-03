Nordea lukker filialer under coronaepidemi

Omkring 100 Nordea-filialer bliver lukket midlertidigt for at beskytte ansatte og kunder mod coronavirus.

Nordea har besluttet at lukke sine fysiske filialer som følge af udbruddet med coronavirus.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Tirsdag varslede statsminister Mette Frederiksen (S) en række tiltag til at begrænse smitten af coronavirus.

Det betyder, at blandt andet restauranter, caféer og bodegaer skal holde lukket frem til 30. marts.

Bankfilialer er ikke omfattet af de seneste tiltag, men Nordea har valgt at lukke midlertidigt alligevel.

- Spredningen af coronavirus har store konsekvenser for samfundet og økonomien. I Nordea vil vi gøre alt, hvad vi kan for at støtte vores kunder og hjælpe dem igennem den kommende tid, siger Mads Skovlund, der er direktør med ansvar for Nordeas privatkunder.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi stadig har åbent for vores kunder. For at følge myndighedernes anbefaling - og for at beskytte vores kunder, medarbejdere og samfundet generelt - har vi valgt midlertidigt at lukke for adgang til vores fysiske filialer, siger han i pressemeddelelsen.

Nordea har omkring 100 fysiske filaler i Danmark. Banken regner med at kunne åbne sine filialer igen 30. marts.

I mellemtiden vil kunderne stadig kunne kontakte banken døgnet rundt, og det er muligt at holde møde med banken online.

/ritzau/