Nordea lukker sin bank i Rusland og fokuserer på Norden

Den nordiske storbank vil afvikle sin bankvirksomhed i Rusland, og koncentrere sig om de nordiske lande.

Nordea har besluttet at afvikle sin russiske bankvirksomhed, Nordea Bank Russia.

Det oplyser storbanken på sin hjemmeside ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

- Beslutningen er i tråd med Nordea-koncernens strategi om at fokusere på kernevirksomheden i den nordiske region, forklarer banken.

Afskeden med Rusland kommer på et tidspunkt, hvor landets finansmarked er udfordret af følgevirkningerne af coronapandemien. Det giver en øget risiko for såkaldt dårlige lån, hvor private og virksomheder kan have svært ved at opfylde deres forpligtelser.

- Afviklingsprocessen vil have fokus på at sikre en smidig udflytning og afvikling af kundeporteføljen samt tage vare på personalet i den her proces, oplyser banken.

Ved indgangen til november havde Nordea Bank Russia aktiver på 36 milliarder rubler. Det svarer til lidt mindre end tre milliarder kroner.

Allerede i 2014 meddelte Nordea ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det sandsynligvis ville mindske sin eksponering mod Rusland over tid.

/ritzau/