Nordea om hvidvask-anklager: Overraskende hvis sagen vokser

Nordea bliver undersøgt for hvidvask i flere lande. Banken venter ikke, at sagen bliver større.

Nordea vil være overrasket, hvis anklagerne om hvidvask og mistænkelige overførsler i banken bliver større.

Det skriver Bloomberg News ifølge Ritzau Finans.

Tirsdag og onsdag kom det frem, at bagmandspolitiet i Danmark, Norge og Sverige har fået anmeldelser om hvidvask for 1,1 milliard kroner i Nordea.

De var sendt af amerikaneren William Browder. Han ejer hedgefonden Hermitage Capital Management og har gjort det til en mærkesag at afsløre hvidvask.

Han mener, at beløbet kan vokse, når myndighederne belyser sagen, men det tvivler Nordea på. Sådan lyder det fra bankens risikochef, Julie Galbo.

- Vi er meget opmærksomme på vores historiske mangler inden for antihvidvask.

- Men når det er sagt, så mener jeg, at det er en meget modig udtalelse. Jeg ville blive overrasket, siger hun til Bloomberg News.

Hermitage Capital Management har sendt papirer til myndighederne som en del af anmeldelserne.

De viser angiveligt mistænkelige overførsler gennem 365 konti. Pengene er ført via Nordeas afdelinger i Skandinavien.

Bagmandspolitiet i Danmark havde i forvejen kig på Nordea. Men det vil bruge papirerne i sin efterforskning.

- Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse vedrørende Nordea, som vi i forvejen behandler en sag mod.

- Vi vil selvfølgelig kigge grundigt på tilsendte materiale, og vi vil koordinere med relevante udenlandske myndigheder, skrev Bagmandspolitiet på Twitter.

Nordea udtalte tidligere i denne uge, at banken arbejder tæt sammen med myndighederne i de lande, hvor den er.

Nordea har tidligere fået en bøde i Sverige for hvidvask. Det svenske finanstilsyn langede i 2015 en bøde på 36 millioner kroner.

Det var for at bryde regler for finansiering af terrorisme og hvidvask.

