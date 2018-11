Nordeas danske landechef træder et skridt op

Frank Vang-Jensen, der er chef for Nordeas danske forretning, bliver nu en del af bankens direktion.

Nordea forfremmer Frank Vang-Jensen, der hidtil har været landechef for Nordea Danmark og ansvarlig for de danske privatkunder.

Fremover skal han være direktør for Nordeas privatkunder i hele koncernen og bliver samtidig en del af direktionen.

- Frank er optaget af at gøre det nemt for kunden i kontakten med banken og brænder for kontinuerligt at forbedre både kunde- og medarbejderengagement, siger Nordeas' administrerende direktør, Casper von Koskull, i en meddelelse.

Frank Vang-Jensen blev ansat i Nordea i starten af 2017, hvor han afløste den mangeårige landechef Peter Lybecker.

Inden da var Frank Vang-Jensen gennem 18 år i Handelsbanken og blev forfremmet flere gange, hvilket til sidste bragte ham til tops i marts 2015.

Det blev dog kun til lidt mere end et år i direktørstolen, da Handelsbanken valgte at afskedige ham.

Frank Vang-Jensen starter i sit nye job i Nordea 1. december. Nordea er nu på jagt efter en ny landechef for sin danske forretning.

/ritzau/