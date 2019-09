Nordeas koncernchef sætter sit eget hold efter få dage

Frank Vang-Jensen er klar med udskiftninger i toppen af Nordeas ledelse efter få dage på topposten.

Nordeas nye danske koncernchef, Frank Vang-Jensen, skifter efter få dage på posten ud i ledelsen.

Det betyder, at både driftsdirektør og Chief People Officer stopper, oplyser Nordea.

Torsten Hagen Jørgensen, der er vicekoncernchef og driftsdirektør, stopper, da hans sammensatte jobfunktion afskaffes som et led i at forenkle Nordeas ledelsesstruktur.

Vicedirektøren stopper med øjeblikkelig virkning, men vil "stå til rådighed for at sikre en ordentlig overdragelse af sine ansvarsområder."

Også Karen Tobiasen, der har været såkaldt Chief People Officer, stopper. Nordea er nu gået i gang med at finde en ny til den post.

- Det sker meget ofte, at en ny topchef ønsker at sætte sit eget "hold". Vi så det samme i sidste uge, da Danske banks Chris Vogelzang rokerede rundt i topledelsen i Danske Bank, siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, i en kommentar.

- Alligevel er det bemærkelsesværdigt, at der allerede få dage senere kommer "prominente" ændringer i koncernledelsen, vurderer Per Hansen.

Det var i torsdags, at Frank Vang-Jensen blev udnævnt som ny koncernchef i Nordea efter Casper von Koskull, der tidligere på sommeren meddelte, at han går på pension.

Frank Vang-Jensen, der kom til Nordea i 2017, var indtil i torsdags bankens landechef i Danmark.

I forbindelse med sin tiltræden luftede den nye topchef, at en ny forretningsstrategi er under opsejling.

- Det ville være nemt for mig at komme med en plan for strukturelle forandringer eller en spareplan - men det kommer ikke til at ske lige nu, sagde den nytiltrådte direktør i forbindelse med et pressemøde torsdag.

- Jeg begynder derimod med en forretningsplan, som vi snart er færdige med.

Planen vil blive præsenteret i forbindelse med Nordeas næste regnskab, oplyste Frank Vang-Jensen.

/ritzau/