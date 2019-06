Nordeas koncernchef stopper ved udgangen af 2020

Nordeas bestyrelse har igangsat processen med at finde koncernchefens efterfølger.

Nordeas koncernchef, Casper von Koskull, går på pension ved udgangen af 2020.

Det skriver Nordea i en pressemeddelelse.

Nordeas bestyrelse oplyser i meddelelsen, at den har igangsat processen med at finde koncernchefens efterfølger. Når processen er afsluttet, vil den præcise tidsplan for overleveringen bliver offentliggjort.

Casper von Koskull, der fylder 60 år i september 2020, har længe set udgangen af 2020, som et naturligt tidspunkt at lade sig pensionere efter en lang og aktiv karriere i bankverdenen.

- Nordea er gået ind i en spændende fase i sin udvikling af forretningen, og vi ser allerede nogle positive resultater af vores øgede fokus på kunderne og af brugen af de første digitale værktøjer, vi har udviklet på den nye, moderne platform.

- Vi ser frem til sammen at fortsætte det intensive arbejde med at øge vores kundetilfredshed, effektivitet og forretningsmomentum yderligere, indtil den nye koncernchef, der skal udvikle banken for fremtiden, er fundet, og vi kan sikre en god overlevering, siger koncernchef Casper von Koskull og bestyrelsesformand Torbjörn Magnusson i en fælles udtalelse.

Casper von Koskull kom til Nordea i 2010 og har været koncernchef siden november 2015.

/ritzau/