Nordeas kunder kan ikke logge på netbank

Et teknisk nedbrud har søndag ramt Nordea. Det forhindrer kunderne i at komme på netbank.

Det er søndag ikke muligt for kunder i Nordea at logge på deres netbank.

Det skyldes et teknisk nedbrud, skriver DR.

- Vi kan bekræfte, at netbanken er midlertidigt utilgængelig.

- Der arbejdes på højtryk for at finde fejlen, siger Javier Lopez, kommunikationsmedarbejder hos Nordea, til DR.

Nordea kan ikke give en tidshorisont for, hvornår fejlen er rettet.

Når der er nyt i sagen, vil det kunne læses på Nordea Danmarks Facebook-side, oplyser banken.

- Alle mand er på pumperne og er i gang med at se på det, siger Javier Lopez.

Han understreger, at fejlen skyldes et teknisk nedbrud og ikke et cyberangreb.

Herhjemme har Nordea omkring 1,6 millioner privatkunder. Det gør banken til den næststørste spiller på det danske marked efter Danske Bank.

Nordea har også 64.000 erhvervskunder i Danmark. Heller ikke de kan søndag logge på netbank, skriver DR.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet rammer nedbruddet også bankens kunder i Sverige, Finland og Norge.

