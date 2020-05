Nordisk Film genåbner flere biografer fra fredag

Hen over den næste tid vil alle 23 biografer hos Nordisk Film begynde at tage imod kunder igen.

Fra fredag genåbner Nordisk Film de første 11 af sine i alt 23 biografer.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Det er biografer i Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Herning og Kolding, som åbner i første omgang.

Genåbningen sker, efter at alle Nordisk Films biografer har været lukket i mere end to måneder.

Den midlertidige lukning er sket som følge af retningslinjer fra myndighederne på grund af coronasituationen.

Efter denne uges genåbning af 11 biografer åbner Nordisk Film torsdag i næste uge yderligere mindst syv biografer.

Herefter vil resten af de i alt 23 biografer gradvist åbne for kunder igen.

- Vi savner vores gæster, og gæsterne savner os. Men nu er vi heldigvis klar til at åbne gradvist igen.

- Vi vil skabe en tryg biografoplevelse og en sikker genåbning, hvor der er fuldt fokus på at overholde myndighedernes retningslinjer, siger Casper Bonavent, direktør i Nordisk Film Biografer Danmark, i pressemeddelelsen.

Biograferne vil til en start kun holde åbent torsdag til søndag og på helligdage.

Derudover vil der være mindst ét tomt sæde mellem hver gruppe af gæster i biograferne. Det er tiltag, der skal være med til at mindske spredningen af det nye coronavirus.

- Vi har fået gode og præcise retningslinjer fra myndighederne, men med 23 meget forskellige biografer er det selvfølgelig lidt af et puslespil at få det hele til at gå op.

- Vi har nu lagt en åbningsplan, så gæsterne trygt kan komme i biografen og få en god oplevelse, siger Casper Bonavent.

Det er fra dags dato igen muligt at købe biografbilletter hos Nordisk Film.

/ritzau/