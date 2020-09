To nordjyske banker vil fusionere og optimere drift

Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank agter at fusionere for at få mere sikker nordjysk grund under fødderne.

Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank har planer om at slå pjalterne sammen og fusionere. Det oplyser de onsdag i en meddelelse.

Det fusionerede selskab skal hedde Sparekassen Vendsyssel, og det er da også sparekassen, der er den største part.

Salling Bank har fire afdelinger i Skive, Vinderup, Nykøbing Mors og Viborg med omkring 100 ansatte. Sparekassen Vendsyssel har 39 afdelinger hovedsageligt i det nordjyske, men også i København og på Læsø.

Sparekassen har over 560 ansatte.

To steder - Skive og Vinderup - har begge pengeinstitutter en afdeling. Disse vil blive lagt sammen.

Formålet er ifølge meddelelsen at få en større og stærkere bank med rødder i det nordjyske. Der nævnes også muligheder for at optimere driften gennem "realiseringer af synergier."

Aftalen om en fusion indeholder en garanti om, at ingen medarbejdere i Salling Bank vil blive opsagt i de første 12 måneder, efter at fusionen er gennemført.

Fusionen skal godkendes af Finanstilsynet, og sker det, forventer parterne at blive en af Danmarks ti største pengeinstitutter målt på udlån i kroner og øre.

