Nordmænd får grønt lys til at købe Shell ud af Nordsøen

Shell er fortid i den danske del af Nordsøen, da Energistyrelsen har sagt god for salg til norske Noreco.

Olieselskabet Shell har fået godkendt salget af sin ejerandel af den danske del af Nordsøen til norske Norwegian Energy Company (Noreco).

Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Noreco betaler 12 milliarder kroner for at købe Shells ejerandel af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), der står for at udvinde 90 procent af den danske olie og gas. Handlen blev annonceret i oktober sidste år.

Noreco har som en del af aftalen overtaget alle Shells forpligtelser i den danske del af Nordsøen.

Det gælder blandt andet opbygningen af det vigtige Tyra-felt, der leverer størstedelen af gassen til danske husstande og virksomheder.

Efter Shells salg i oktober satte flere aktører i Nordsøen ifølge erhvervsmediet Finans spørgsmålstegn ved, om Noreco rent økonomisk var i stand til at løfte opgaven.

I aftalen er der et vilkår om, at Shell hæfter for at få fjernet eksisterende anlæg i Nordsøen, hvis Noreco en dag skulle komme i økonomiske problemer og derfor ikke er i stand til det.

Energistyrelsen skriver i pressemeddelelsen, at det løbende vil føre tilsyn med den økonomiske situation i Noreco.

Ud over Noreco ejer Total 43,2 procent af DUC, mens Nordsøfonden sidder på de sidste 20 procent. Fonden er ejet af den danske stat.

Oprindeligt fik Mærsk i 1962 eneret til at udvinde olie og gas i Nordsøen. Ti år senere blev der åbnet for den første olie i DUC.

Mærsk er ikke længere aktiv i Nordsøen, da selskabet sidste år solgte sin ejerandel af DUC til Total, fordi selskabet fremover vil satse udelukkende på shipping og logistik.

Da Mærsk fik godkendt salget til Total, var det også et vilkår, at Mærsk skulle garantere en forsvarlig nedlukning af olie- og gasfelterne, hvis Total svigter.

