Norsk del af Thomas Cook tror på salg til anden part

Den nordiske del af Thomas Cook har en sund forretning, og derfor skal den nok snart få en ny ejer, lyder det.

Efter konkursen hos Thomas Cook arbejder det britiske rejseselskabs ejere og kreditorer på et raskt salg af den nordiske del af forretningen, herunder danske Spies.

Det fortæller Christian Grønli, norsk chef for rejsearrangøren Ving, der også er en del af Thomas Cook, til Dagens Næringsliv ifølge nyhedsbureauet NTB.

I modsætning til andre dele af den samlede forretning hos Thomas Cook har den nordiske del af rejseselskabets igennem flere år været sund og veldrevet.

- Ejeren ønske ikke at se, at rygraden i selskabet ligger og rådner. Selskabet tåler ikke et langt afbræk, og at bestillingerne stopper op. Det kan få alvorlige konsekvenser, siger Christian Grønli til Dagens Næringsliv.

I Norge har Ving alene de sidste tre år haft et samlet overskud på sin drift på 471 millioner norske kroner, eller cirka 354 millioner danske kroner.

Christian Grønli har ingen forventning om, at bestyrelsen hos Thomas Cook har et ønske om at drive en fungerende nordisk rejsearrangør i lang tid.

- Jeg håber, det ikke kommer til at tage lang tid, sagde han tirsdag til NTB.

Tirsdag var der ifølge NTB flere spekulationer om, hvem der kan være aktuelle købere af det selskab, som hedder Thomas Cook Northern Europe. Det er det selskab, der både indeholder Ving og Spies.

Blandt andet kapitalfonden Triton Partners har været udpeget som en mulig interesseret, og ifølge Bloomberg News har kapitalfonden også tidligere lagt et bud på Thomas Cook Northern Europe - dog uden at have held med det.

Det var mandag i denne uge, at Thomas Cook måtte begære sig konkurs, efter at det ikke lykkedes at finde en økonomisk redningsplan for selskabet.

Selskabet har i flere år kæmpet med en faldende efterspørgsel fra kunder på arrangerede ture. Det har været med til at svække de økonomiske resultater og oparbejde en stor gæld i selskabet.

/ritzau/