Norsk fisketrawler fra kæntret flydedok på vej til kaj

En norsk fisketrawler er ved hjælp af en flydekran trukket fri fra en kæntret flydedok ud for Hirtshals.

Den norske fisketrawler, der siden fredag har været kæntret i en flydedok ud for Hirtshals, er på vej til kaj.

Det oplyser direktør Rasmus Brohus, Hirtshals Yard, der ejer flydedokken, som tippede om på siden fredag morgen.

- Vi er ved at få trukket trawleren ud af dokken, og så er skibet er på vej til kaj i løbet af kort tid, siger Rasmus Brohus.

Virksomheden har fået hjælp til opgaven af en flydekran.

Trawleren er blevet beskadiget, men omfanget af skaderne kendes endnu ikke.

- Det er for tidligt at sige noget om endnu. Det skal vurderes af et forsikringsselskab, når skibet kommer til kaj, siger Rasmus Brohus.

Når trawleren er i havn, bliver opgaven at få bjærget selve flydedokken og vurdere skaderne på den.

Den norske fisketrawler var under reparation i dokken, da den pludselig kæntrede tidligt fredag morgen.

Det er uvist, hvad der fik flydedokken til at kæntre.

Der vil formentlig gå nogle dage, før selve flydedokken er kommet på ret køl.

- Så skal vi have et overblik over skaderne på flydedokken og vurdere, hvad det kommer til at betyde for os, siger Rasmus Brohus.

Hirtshals Yard beskæftiger omkring 60 medarbejdere, og flydedokken er helt essentiel for virksomheden.

- Det er klart, at vi får et driftsstop. Det skal vi planlægge os ud af og omdirigere opgaver.

- Jeg er optimist, når det gælder vores fortsatte drift, siger Rasmus Brohus.

/ritzau/