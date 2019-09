Norsk gigant vil bygge verdens største havmøllepark i Nordsøen

Verdens største vindmøllepark, der kan forsyne 4,5 millioner husstande med strøm, skal bygges i Nordsøen.

Det norske selskab Equinor - det tidligere Statoil - skal bygge verdens største havvindmøllepark i Nordsøen.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Vindmølleparken vil have en samlet kapacitet på 3,6 gigawatt. Og den vil kunne forsyne 4,5 millioner husstande med strøm.

Vindmølleparken skal ligge i den britiske del af Nordsøen - 130 kilometer fra Storbritanniens østkyst.

Selskabet er blevet tildelt kontrakter til at udvikle tre forskellige projekter, der samlet vil kræve investeringer på 75 milliarder kroner i perioden 2020-2026.

- Vores vinderbud på verdens største havmøllepark er en skillevej for vores satsning på havvind og støtter op under udviklingen af Equinor som et bredt energiselskab, siger selskabets administrerende direktør, Eldar Sætre, i en pressemeddelelse.

