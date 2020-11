Norwegian blev presset af kreditorer før det gik i konkursly

En række leasingselskaber har sendt retlige krav til Norwegian, inden flyselskabet gik i konkursbeskyttelse.

Norwegian valgte i sidste uge at søge om konkursbeskyttelse i Irland, men kort forinden havde flere kreditorer indsendt krav mod flyselskabet grundet manglende betalinger.

Det skriver den irske avis Irish Times.

Tidligere i november blev et af Norwegians datterselskaber af en britisk domstol beordret at betale et beløb svarende til 39 millioner kroner til virksomheden Aviation Capital Group, som har udlejet 20 fly til Norwegian.

Selskabet Wings Capital Partners har indsendt et krav efter en misligholdt betaling på 37 millioner kroner. Det gælder også fra lejebetaling på fly. Et lignende krav har firmaet Goshawk indgivet på knap 14 millioner kroner.

Norwegian er i øjeblikket på kanten af en konkurs. Konkursbeskyttelsen i Irland betyder, at Norwegian ikke kan blive begæret konkurs, mens selskabet sammen med sine kreditorer forsøger at finde en løsning.

- Det er et krav på linje med andre krav forud for den irske proces, skriver Norwegians finansdirektør, Geir Karlsen, i en mail til den norske avis Dagens Næringsliv.

Norwegians fly og en stor del af gælden er registreret i irske datterselskaber. Mens processen kører, er Norwegians moderselskab i Norge også beskyttet mod konkursbegæringer.

Norwegian har indtil videre fået en foreløbig konkursbeskyttelse.

7. december skal en dommer tage stilling til sagen, og det kan ende med, at Norwegian får op til 100 dage til at forhandle en løsning på plads med kreditorerne.

Norwegian var allerede inden coronakrisen i økonomisk uføre og kæmper med en gæld på knap 50 milliarder norske kroner.

Gælden har været stigende, siden selskabet i 2013 søsatte en stor satsning på langdistanceflyvninger til USA og Asien.

Det har betydet et stort indkøb af fly finansieret med lånte penge, men satsningen har ikke kastet den ventede indtjening af sig, og siden 2017 har Norwegian fløjet med underskud.

I øjeblikket har Norwegian kun indenrigsflyvninger i Norge. Selskabet havde inden coronaudbruddet mere end 10.000 ansatte, men i øjeblikket er kun 600 på arbejde. Resten er enten sendt hjem eller fyret.

/ritzau/