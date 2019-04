Norwegian får milliardminus trods flere passagerer om bord

Det norske flyselskab Norwegian fortæller, at flyveforbud mod MAX-fly har betydet lidt færre solgte billetter.

Det norske flyselskab Norwegian kommer ud af første kvartal med et underskud på 1,5 milliarder norske kroner.

Det viser selskabets regnskab for første kvartal, der traditionelt set er lavsæson for flyselskaber.

Resultatet er en forværring fra samme periode året før, hvor selskabet fik et underskud på 46 millioner norske kroner.

Norwegian kan ellers melde om en fremgang i omsætningen på 14 procent, der lyder på otte milliarder norske kroner. Mere end otte millioner passagerer fløj med selskabet i månederne januar, februar og marts.

Administrerende direktør Bjørn Kjos fremhæver i en kommentar til regnskabet, at Norwegians udgifter - eksklusive brændstof - er dykket otte procent i kvartalet.

Det skal ses i sammenhæng med et stort spareprogram, som selskabet satte i søen tidligere i år for at rette op på svigtende resultater.

Det norske flyselskab har de seneste uger været ramt af et flyveforbud på 18 af selskabets fly af typen Boeing 737 MAX 8.

Norwegian fortæller, at billetbestillingerne ser fornuftige ud, når man kigger fremad. Flyveforbuddet har dog ført til et mindre fald.

- Jeg er tilfreds med den positive udvikling i kvartalet trods problemer med 737 MAX. Vi har taget en række skridt for at øge profitabiliteten ved at skære udgifterne og øge omsætningen, siger Bjørn Kjos.

Onsdag fortalte Norwegian, at det havde aftalt med Boeing og Airbus at udskyde leveringen af fly de næste fem år. Det skal være med til at styrke selskabets finanser.

Norwegian har været et hastigt voksende flyselskab de seneste år, hvor der har været travlt med at åbne ruter på tværs af kontinenterne.

Væksten er imidlertid betalt med lånte penge, og gælden har været stigende.

Resultaterne har dog ikke fulgt med på det seneste, og sidste år sadlede selskabet om. Fokus er nu rettet mod at tjene penge i stedet for hurtig vækst.

Gælden lyder på 61,7 milliarder norske kroner ved udgangen af kvartalet. Det er end stigning på knap 150 procent over det seneste år.

Men den voldsomme udvikling skyldes primært, at der er kommet nye regnskabsregler fra årsskiftet, der betyder, at leasingkontrakter optræder som gæld. Norwegian leaser - eller lejer - blandt andet en stribe fly.

/ritzau/