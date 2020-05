Norwegian tæt på redning: Aktionærer giver grønt lys til plan

Egenkapitalen vil blive kraftigt forbedret hos Norwegian, efter at aktionærer har godkendt redningsplan.

En mulig konkurs ser for nuværende ud til at være afværget for Norwegian.

Mandag har selskabets aktionærer givet grønt lys til en redningsplan, der skal øge egenkapitalen i selskabet markant.

Det vil blandt andet gøre det muligt for Norwegian at få norsk statsstøtte, som vil lune godt og grundigt i selskabets slunkne pengekasse.

Med aktionærernes godkendelse til planen er Norwegian reddet fra en konkurs - i hvert fald på kort sigt, vurderer Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank og tæt følger af luftfartsbranchen.

- Men der er ingen tvivl om, at Norwegian kommer til at kigge ind i de næste måneder og kvartaler og vurdere, hvor mange fly man kan sende i luften.

- Det vil bestemme, hvor mange penge Norwegian taber hen over de næste kvartaler. Hvis det er sådan, at flyene bliver parkeret på jorden, så risikerer man at skulle ud og hente penge igen i begyndelsen af 2021.

- Selv om man nu er reddet på kort sigt, så er det ikke en langtidsholdbar løsning, medmindre Norwegian meget hurtigt kommer til at tjene penge, siger Jacob Pedersen.

Aktionærernes godkendelse af planen har fundet sted på en ekstraordinær generalforsamling i Oslo. Ifølge Dagens Næringsliv, der har fulgt sagen tæt, var der meget stor støtte blandt aktionærerne til tiltagene i planen.

Et af tiltagene handler om at konvertere gæld for mere end ti milliarder norske kroner til egenkapital.

Med tiltaget går aktionærerne fra at eje hele Norwegian til blot omkring fem procent. Resten vil være ejet af obligationsejere og leasingselskaber, som har lånt Norwegian penge.

Før aktionærernes accept havde både obligationsejere og leasingselskaber nikket ja til redningsplanen.

/ritzau/