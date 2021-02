Norwegian får minus på 17 milliarder kroner i rædselsår

Norwegian har haft fald på 81 procent i antallet af passagerer i 2020. Selskabet nedskriver værdien af fly.

2020 har været et forfærdeligt år for det norske flyselskab Norwegian, der har haft et stort fald i antallet af passagerer og balanceret på kanten af en konkurs.

Resultatet for 2020 viser et underskud på 16,7 milliarder kroner. Det viser Norwegians årsregnskab.

I 2019 fik selskabet til sammenligning et underskud på 1,2 milliarder kroner.

Norwegian fløj med kun 6,9 millioner passagerer i 2020 som følge af coronaudbruddet og de omfattende rejserestriktioner i store dele af verden.

Det er 29 millioner færre end i 2019 og har betydet, at Norwegians forretning ikke har kunnet hænge sammen.

Cirka halvdelen af underskuddet er dog nedskrivninger på fly, som ikke længere vurderes at have samme værdi, som de er opgjort til i Norwegians regnskabsbøger.

- 2020 var et exceptionelt krævende år for hele luftfarten og for Norwegian, siger administrerende Jacob Schram i en kommentar til regnskabet.

- I lyset af det, er resultatet for fjerde kvartal ikke overraskende. Desværre er flertallet af vores ansatte hjemsendt og mange har mistet deres arbejde - blandt andet som følge af ophør af langdistanceforretningen, siger han.

Norwegian var allerede inden coronaudbruddet udfordret af en stor gæld, og pandemien har forværret problemerne.

Norwegian er i øjeblikket underlagt konkursbeskyttelse i Irland, og en lignende proces kører i Norge.

Det er en proces, hvor flyselskabet skal forsøge at forhandle en løsning på plads med selskabets kreditorer, der kan sikre fremtiden.

For et år siden var gælden på 60 milliarder norske kroner. Nu er den på 40 milliarder norske kroner, og planen er, at den skal ned på 20 milliarder norske kroner.

Det skal ske ved, at Norwegians kreditorer skal acceptere kun at få en brøkdel af deres penge retur og til gengæld får en større ejerandel af flyselskabet. Alternativet er en konkurs.

Ud over at få nedskrevet sin gæld er en del af redningsplanen, at der skal skydes 4-5 milliarder norske kroner ind i selskabet.

I starten af januar varslede den norske regering, at den er klar til at være en del af redningen med et fordelagtigt milliardlån, hvis Norwegian lykkes med at få private investorer om bord.

Norwegian oplyser i regnskabet, at forhandlingerne med kreditorerne kører som planlagt.

/ritzau/