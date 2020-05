Norwegian fløj kun med godt 40.000 passagerer i april

Coronakrisen har gjort et massivt indhug i Norwegians passagertal for april, der er markant under sidste år.

Udbruddet af coronavirus har dæmpet flytrafikken markant, og hos Norwegian har det givet et stort fald i antallet af passagerer i april.

I løbet af måneden fløj selskabet blot med 41.311 passagerer. Det oplyser det norske luftfartsselskab i en meddelelse til den lokale fondsbørs.

Til sammenligning fløj Norwegian med flere end 3,1 million passagerer i april sidste år. Det viser en tidligere udsendt meddelelse fra selskabet.

- Det globale udbrud af Covid-19 og de vedvarende rejserestriktioner som følge deraf har fortsat med at have en dramatisk effekt på apriltallene, skriver Norwegian i torsdagens meddelelse.

Ifølge selskabet har det kunnet fortsætte med at flyve enkelte ruter i Norge på vegne af den norske regering.

Det har været for at sikre betydningsfulde forbindelser mellem dele af landet.

Selskabet har også fløjet nogle ruter mellem Oslo, Stockholm og København i begyndelsen af april måned.

- Alle andre netværksaktiviteter var midlertidigt suspenderet, og det viser sig i det store fald i trafiktallene for denne måned, skriver Norwegian.

Selskabet er ligesom resten af luftfartsbranchen hårdt ramt af coronakrisen.

I Norwegians tilfælde er der for nylig kommet større økonomisk sikkerhed, da selskabet har fået godkendt en redningsplan, som giver selskabet mulighed for at få statsstøtte i Norge.

Planen blev først godkendt af selskabets obligationsejere. Dernæst godkendte de leasingselskaber, som Norwegian lejer fly hos, planen. Og til slut blev der givet grønt lys af aktionærerne.

Overordnet skal planen skaffe Norwegian frisk kapital, ved at obligationsejere og leasingselskaber får konverteret penge, de har til gode hos Norwegian, til nye aktier i selskabet.

Tilførslen af frisk kapital vil styrke Norwegians egenkapital så meget, at det bliver berettiget til at kunne modtage økonomisk støtte fra den norske stat.

Planen vil også ændre selskabets ejerstruktur markant.

Fra at aktionærerne har ejet hele selskabet, vil langt størstedelen af aktierne være ejet af obligationsejere og leasingselskaber.

Kun omkring fem procent af aktierne vil være ejet af aktionærerne.

/ritzau/