Norwegian går på vågeblus og sender 7300 ansatte hjem

Presset på lavprisselskabet Norwegian får selskabet til at aflyse 85 procent af sine flyvninger.

Det norske lavprisselskab Norwegian fortsætter sin kamp for at overleve det drastiske fald i flytrafikken som følge af europæiske og andre regeringers tiltag mod spredningen af coronavirus.

Det betyder, at Norwegian mandag skruer op for aflysningerne, således at kun 15 procent af selskabets flyvninger er tilbage i kalenderen. De resterende 85 procent er aflyst.

Det betyder også, at ansatte i Norwegian bliver sendt hjem. Af Norwegians næsten 11.000 ansatte er cirka 7300 hjemsendt.

Norwegians koncernchef, Jacob Schram, beklager i en meddelelse hjemsendelserne, men mener ikke, at selskabet har noget valg.

- Det er virkeligt med tungt hjerte, at vi nu må hjemsende cirka 7300 af vores kolleger, men vi har desværre ikke noget valg, siger han.

- Jeg vil alligevel understrege, at dette er midlertidigt, for når verden vender tilbage til normalen, er det selvfølgelig mit mål at få vores kolleger tilbage.

/ritzau/